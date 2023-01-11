Белгородский губернатор пообещал оперативно решить вопрос с отсутствием в аптеках детских антибиотиков

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что правительство следит за наличием важных препаратов в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Накануне, 10 января, в рамках традиционного прямого эфира Жительница Валуек пожаловалась губернатору Белгородской области, что в местных аптеках нет детских антибиотиков.
- Ребенку прописал лекарства врач, а купить их невозможно. Фармацевты утверждают, что их нет на складах. Это уже смахивает на саботаж, детей лечить нечем, - пояснила белгородка.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что правительство следит за наличием важных препаратов и планирует решить проблему в течение суток.
- Сейчас в Белгородской области все аптеки частные. Но, безусловно, министерство здравоохранения должно контролировать наличие важных препаратов. Поэтому занимаемся этим вопросом, надеемся, уже завтра будет результат, - пообещал Вячеслав Владимирович.