Белгородский губернатор пообещал оперативно решить вопрос с отсутствием в аптеках детских антибиотиков

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что правительство следит за наличием важных препаратов в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 10 января, в рамках традиционного прямого эфира Жительница Валуек пожаловалась губернатору Белгородской области, что в местных аптеках нет детских антибиотиков.

- Ребенку прописал лекарства врач, а купить их невозможно. Фармацевты утверждают, что их нет на складах. Это уже смахивает на саботаж, детей лечить нечем, - пояснила белгородка.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что правительство следит за наличием важных препаратов и планирует решить проблему в течение суток.

- Сейчас в Белгородской области все аптеки частные. Но, безусловно, министерство здравоохранения должно контролировать наличие важных препаратов. Поэтому занимаемся этим вопросом, надеемся, уже завтра будет результат, - пообещал Вячеслав Владимирович.