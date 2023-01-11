За ремонт компьютера белгородец взял с пенсионера 100 тысяч рублей

Злоумышленник пришел в квартиру 84-летнего пенсионера с целью ремонта компьютера. Фото: Алексей СЕРГУНИН

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу изобличили 22-летнего местного жителя в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, вечером 7 декабря злоумышленник пришел в квартиру 84-летнего пенсионера с целью ремонта компьютера. Установив, что техника нуждается в чистке от вируса, а владелец пожилой и доверчивый, мужчина потребовал с пенсионера за свои услуги 100 тысяч рублей. Ничего не подозревающий пенсионер отдал подозреваемому деньги.

О том, что его обманули, потерпевший узнал от сотрудников полиции и пояснил правоохранителям, что горе-мастера нашел по объявлению. Своей вины подозреваемый отрицать не стал. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.