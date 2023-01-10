Житель Белгородской области украл у знакомой продукты и 6 литров самогона

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

9 января с заявлением о краже в полицию Старого Оскола обратилась 58-летняя жительница одного из сел городского округа. Женщина рассказала, что накануне Нового года в ее дом кто-то проник и умыкнул все продукты, которые предназначались для праздничного стола. Из холодильника пострадавшей пропали сыр, колбаса, майонез, котлеты, пельмени и 6 литров крепкого алкоголя домашнего производства.

Полиция вычислила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 55-летний ранее судимый житель того же села.

По предварительным данным, Гринч за отдельную плату раньше помогал женщине. В день кражи он пришел навестить оскольчанку, но дома ее не оказалось. Воспользовавшись ситуацией, он сорвал навесной замок на входной двери, проник в дом и опустошил холодильник.

Женщина обратилась в полицию уже после испорченных праздников. К моменту задержания большую часть похищенного злоумышленник успел съесть. В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Санкции статьи – до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.