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НовостиОбщество10 января 2023 14:02

Ночью 11 января похолодает до 17 градусов мороза

Сильный ветер пока никуда не денется
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде осадков не ожидается.

В Белгороде осадков не ожидается.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно прогнозам белгородского гидрометцентра, в среду, 11 января на территории области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Ночью температура воздуха понизится до 12-17 градусов мороза, днем от 6 до 11 градусов со знаком минус.

В областном центре ночью 13-15 градусов мороза, днем от минус 6 до минус 8 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.