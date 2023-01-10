Ночью 11 января похолодает до 17 градусов мороза

В Белгороде осадков не ожидается. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно прогнозам белгородского гидрометцентра, в среду, 11 января на территории области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Ночью температура воздуха понизится до 12-17 градусов мороза, днем от 6 до 11 градусов со знаком минус.

В областном центре ночью 13-15 градусов мороза, днем от минус 6 до минус 8 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.