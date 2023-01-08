В Белгородской области жертвой ковида стал 2330-й пациент

Сейчас из 161 госпитализированного два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Шебекинского горокруга 1975 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. За это же время 11 человек заболели, а выздоровели – девять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 720 пациентов, выздоровели – 162 075, умерли – 2 330. Сейчас из 161 госпитализированного два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на одного человека меньше.

6 января в нашем регионе заболели 12 человек, а выздоровели – восемь. А 5 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло семь к десяти.