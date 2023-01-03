В поселке Разумное Белгородского района появились новая библиотека и сквер

Новую библиотеку смогут посещать и маломобильные группы населения Фото: скриншот видео

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал в соцсети об открытие сразу двух объектов в поселке Разумное Белгородского района. Здесь появились новая библиотека и благоустроенный сквер с арт-объектами, лавочками и велопарковками.

- Очень символично, что в новогодние праздники открыли новую библиотеку в Разумном. И у детей есть свободное время, чтобы на каникулах что-то почитать, и у родителей есть возможность перечитать что-то из классики. Очень рад, что нам в короткие сроки удалось выполнить свое обещание перед жителями. Место для библиотеки выбрали замечательное, рядом большое количество многоквартирных домов, - сказал глава Белгородской области.

Губернатор выразил надежду на то, что новые локации для жителей поселка доставят радость. Важно, что библиотеку смогут посещать и маломобильные группы населения.