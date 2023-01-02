Свыше 162 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Число госпитализированных днем ранее было на четыре человека меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 651 пациент, выздоровели – 162 009, умерли – 2 326. Сейчас из 158 госпитализированных два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на четыре человека меньше.

31 декабря в нашем регионе заболели 14 человек, а выздоровели – 19. А 30 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 24 к 15.