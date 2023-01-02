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НовостиЗдоровье2 января 2023 15:31

Свыше 162 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки 12 человек заболели ковидом
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных днем ранее было на четыре человека меньше.

Число госпитализированных днем ранее было на четыре человека меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 651 пациент, выздоровели – 162 009, умерли – 2 326. Сейчас из 158 госпитализированных два человека находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на четыре человека меньше.

31 декабря в нашем регионе заболели 14 человек, а выздоровели – 19. А 30 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 24 к 15.