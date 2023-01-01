60 белгородцев получат именные поздравления от Владимира Путина в январе

В Белгородской области именные поздравления от президента России в прошлом году получили 1545 юбиляров. В первый месяц нового года глава государства поздравит еще 60 белгородцев.

Так, в январе свой 90-летний юбилей отметят 5 белгородцев, 95-летний – 52 жителя региона. Поздравления с вековым юбилеем получат жительница областного центра, уроженка Грайворонского городского округа и долгожительница из Красногвардейского района – у нее день рождения сегодня, первого января.

Напомним, специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области с июля 2011 года ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения.