Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 11:08

60 белгородцев получат именные поздравления от Владимира Путина в январе

Трое отметят вековой юбилей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области именные поздравления от президента России в прошлом году получили 1545 юбиляров. В первый месяц нового года глава государства поздравит еще 60 белгородцев.

Так, в январе свой 90-летний юбилей отметят 5 белгородцев, 95-летний – 52 жителя региона. Поздравления с вековым юбилеем получат жительница областного центра, уроженка Грайворонского городского округа и долгожительница из Красногвардейского района – у нее день рождения сегодня, первого января.

Напомним, специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области с июля 2011 года ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения.