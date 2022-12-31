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НовостиОбщество31 декабря 2022 11:06

В Белгороде больше трех тысяч детей посетили губернаторскую елку

Праздничные представления прошли в филармонии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше трех тысяч детей посетили губернаторскую елку в Белгороде.

Больше трех тысяч детей посетили губернаторскую елку в Белгороде.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в Белгороде больше трех тысяч детей посетили губернаторскую елку. Все новогодние представления прошли в филармонии.

- Я благодарен сотрудникам филармонии, которые создали нашим детям большое новогоднее чудо. Тоже хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был успешен в этой непростой жизни и, конечно же, здоров, – подчеркнул глава Белгородской области.

Напомним, что на новогодние выходные для жителей и гостей города подготовили развлекательную программу: новогодние представления, мастер-классы, спектакли, концерты, забеги и другое.