Губернатор уволил начальника белгородского УКСа за срыв сроков капремонта учреждений образования

По словам губернатора, в лучшем случае капремонт завершат лишь к апрелю-маю 2023 года. Фото: скриншот видео

Вчера, 28 декабря, губернатор Вячеслав Гладков проехал с проверкой по объектам образования, где все еще не закончен капитальный ремонт. Школы и детские сады должны были сдать в этом году, однако на площадках по-прежнему есть масса недоработок – нет асфальта и клумб, не завезено необходимое оборудование.

По словам губернатора, в лучшем случае капремонт завершат лишь к апрелю-маю 2023 года. В связи с этим уволили начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» Алексея Сошникова.

- В самом начале предупреждал подрядчиков, что главное – все процессы запараллелить, чтобы успеть в срок. В итоге все сделали по-своему. И просто повезло, что в Белгороде дистант. А если нет? Куда бы заходили дети в январе?! – недоумевает Гладков.

Кроме того, возникли вопросы к бывшему мэру Антону Иванову. Как оказалось, инвентарь планировалось закупить лишь в 2023 году, то есть мэрия и не собиралась сдавать объекты до конца года.

Напомним, на последнем в этом году оперативном совещании правительства региона губернатор выгнал замминистра строительства за обман при докладе об объектах образования, которые могут не сдать в этом году. Чиновник представил не все объекты, на которых есть риск несдачи в срок.