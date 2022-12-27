Белгородские агроволонтеры стали победителями акции #Добрый огород

Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров объявил результаты третьего этапа конкурса агроволонтёрских проектов #Добрый огород. Среди победителей – участники из Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реализовывать намеченные планы волонтёры начнут уже в новом агросезоне. Но для участников проекта «Детский огород –2023» он начнётся намного раньше календарного срока. Воспитанники детского сада № 7 Беловского сельского поселения Белгородского района организуют мини-огород на подоконнике, будут наблюдать за развитием растений и вести дневник наблюдений. Объединила группу специалист по молодёжной политике администрации Беловского сельского поселения Светлана Савкова.

В рамках третьего этапа, помимо белгородцев, лучшими признаны агроволонтёрские проекты из республик Башкирия, Крым и Марий Эл, Брянской, Саратовской, Калининградской, Тюменской, Ленинградской, Тульской, Омской областей, Красноярского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Первые результаты впечатляют: уже работают 63 волонтёрских команды, география «добрых огородов» широка – от Калининградской области до Приморья. Приём заявок на конкурс агроволонтёров продолжается до 1 мая 2023 года на сайте.