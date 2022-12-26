Белгородские полицейские исполнили мечту 9-летней девочки

Маленькая жительница Белгородской области с нетерпением ждала этой встречи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На днях с новогодней елки, установленной в здании областного правительства, представители УМВД региона сняли шар с письмом 9-летней жительницы Краснояружского района. На днях сотрудники областного полицейского ведомства приехали в гости к девочке. Чтобы порадовать Валерию, начальник отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом УМВД области Алексей Русских перевоплотился в Деда Мороза.

Маленькая жительница Белгородской области с нетерпением ждала этой встречи. Она с удовольствием показала Деду Морозу и Снегурочке свою ёлку, а также исполнила вместе с ними новогоднюю песню. Гости поздравили девочку с наступающим праздником и вручили Валерии подарок, о котором она мечтала – «умную» колонку.