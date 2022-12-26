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НовостиЗвезды26 декабря 2022 6:30

Около 115 тысяч белгородцев приняли участие в «Культурном марафоне»

Наш регион признан самым активным среди всех субъектов РФ
Алексей СЕРГУНИН

Всего же участниками «Культурного марафона» – Всероссийского просветительского проекта, проводимого при поддержке министерства культуры и министерства просвещения, – стали более 1,4 миллиона человек. Среди них – ученики, родители и педагоги со всей России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году марафон состоял из ряда проектов, посвящённых разным сторонам модной индустрии. Участники прошли интерактивные развивающие тесты, творческий конкурс, а также приняли участие в исследовательском проекте по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

- Такие проекты крайне важны для развития современной гармоничной личности: они расширяют кругозор, развивают желание созидать, вовлекают учащихся в творческий процесс и приобщают их к мировой и отечественной культуре, – отметил министр культуры Белгородской области Константин Курганский.