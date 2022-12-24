В Белгородской области мужчину затянуло в комбайн

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о несчастном случае с комбайнером поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Старооскольского городского округа днем 22 декабря. Спасатели и бригада скорой помощи незамедлительно выехали на место происшествия.

ЧП произошло в селе Хорошилово Старооскольского городского округа в поле при уборке урожая кукурузы. Ноги механизатора затянуло в жатку комбайна - крутящийся механизм для скашивания урожая. Мужчину 1988 года рождения извлекли из жатки прибывшие к месту происшествия спасательные подразделения. Они применили шансовый и гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Мужчина выжил. Пострадавшего передали врачам скорой помощи, которые доставили его в окружную больницу.