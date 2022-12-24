В Белгороде студенты-медики будут изучать военно-полевую хирургию

Уже внесены изменения в учебные планы ординатуры 2023-2024 года поступления. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новая дисциплина «Военная медицина (военно-полевая хирургия, хирургия повреждений)» вводится для ординаторов мединститута БелГУ.

- Ординаторы по направлению 31.05.01. «Лечебное дело» будут изучать принципы медицинской сортировки раненых (пострадавших) при массовом поступлении, порядок приема тяжелораненого с огнестрельной травмой и методы хирургической обработки ран, разные виды ранений, современную тактику оказания помощи», – отметил Андрей Ярош, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, замдиректора мединститута НИУ «БелГУ».

Как сообщается на сайте регионального правительства, программа курса уже разработана и проходит согласование. В нее входят лекционная часть – 12 часов, 16 часов практических занятий на симуляторах. Плюс 8 часов – на самостоятельную работу.

Курс будут вести сотрудники кафедры госпитальной и факультетской хирургии, у которых есть опыт оказания такого рода помощи в условиях СВО на базе горбольницы №2. Они прошли обучение по курсу СМАРТ в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Уже внесены изменения в учебные планы ординатуры 2023-2024 года поступления, методические комплексы и материалы для самостоятельной работы дорабатываются.