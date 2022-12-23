В Белгороде полицейские спасли мужчину, перенесшего инсульт

Стражи правопорядка вызвали неотложку и попытались привести гражданина, у которого уже начались судороги, в чувство. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

22 декабря около трех часов ночи сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по Белгороду старший лейтенант полиции Александр Дьяченко и лейтенант полиции Алексей Муранов заметили лежащего на остановке общественного транспорта на улице Сумской человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Они остановились, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что мужчина был без сознания. Стражи правопорядка незамедлительно вызвали неотложку и попытались привести гражданина, у которого уже начались судороги, в чувство. Придя в себя, он назвал лишь свое имя, возраст и адрес проживания. При этом не мог вспомнить ни как оказался на остановке, ни что с ним произошло. Речь у мужчины была невнятной. Правоохранители передали его прибывшим на вызов медицинским работникам и помогли погрузить в скорую.

Позже автоинспекторы связались с сотрудниками лечебного учреждения, куда был доставлен 39-летний житель поселка Борисовка. Выяснилось, что у мужчины, согласно предварительному заключению медиков, произошел инсульт. В настоящее время он находится в больнице.