Белгородец угнал машину у друга

По предварительным данным, мужчины вместе отдыхали в одном из баров Белгорода. Уходя, подозреваемый не захотел вызывать такси. Он незаметно забрал со стола ключи от машины друга, после чего дошел до парковки, сел в чужой автомобиль и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Машину он бросил в Прохоровском районе, а документы и ключи выбросил. Транспортное средство в настоящее время вернули законному владельцу. В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области мужчина угнал «Жигули», чтобы съездить за алкоголем.