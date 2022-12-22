С января 2023 года в белгородском Шебекино беременных с коронавирусом и гриппом будут принимать в инфекционной больнице

С 2020 года Шебекинский роддом работал как ковидный госпиталь для беременных женщин с инфекционными заболеваниями. Теперь будущих мам с коронавирусом и гриппом будут принимать в местной инфекционной больнице.

Министр здравоохранения области Андрей Иконников во время прямого эфира подчеркнул, что в больнице разведены потоки пациентов, поэтому будущие мамы не будут пересекаться с другими инфекционными больными. Все условия для безопасности беременных женщин соблюдены.

- Там развёрнуты специальные койки, создана операционная на случай необходимости. Дежурит врач акушер-гинеколог, инфекционисты именно для лечения ковида или гриппа, в зависимости от заболевания, - пояснил глава регионального Минздрава.