23 декабря в Белгороде пройдет финальная игра официальной лиги МС КВН «Тремпель»

Среди участников – команды вузов, СПО и районные сборные. Бороться за звание лучшей будут пять сильнейших команд – борисовский «Синтезатор», «Сборная БГТУ им. Шухова», «БЗИК» от института культуры, прохоровский «ТУШ» и «ТОП» от техникума общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ведущим предстоящей финальной игры станет участник высшей лиги КВН в составе московской команды «Юра» Гар Дмитриев. Победитель официальной лиги МС КВН «Тремпель» поедет на сочинский международный фестиваль команд «КиВиН» в начале 2023 года.

Напомним, что «Тремпель» был создан в регионе по итогам фестиваля «КиВиН – 2021». Лига стала единственной официальной в Белгороде. В её редакторский состав вошли чемпионы высшей лиги КВН в составе команды «Тёмная армия «Вятка» Константин Ворон и Никита Трунов.