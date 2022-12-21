В Белгородской области в столкновении трех машин пострадали два человека

Водитель «Лады» и 53-летняя пассажирка «Рено» получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 20 декабря, около 14:25 у дома № 5 по улице Московской в Шебекино 44-летняя женщина, управляя «Ладой Грантой», при выезде со второстепенной на главную дорогу столкнулась с «Рено Логаном» под управлением 66-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

«Рено» в свою очередь врезался в «ВАЗ 2107» под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Лады» и 53-летняя пассажирка «Рено» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18 декабря в ДТП под Белгородом погибли два человека.