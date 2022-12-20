В Ракитянском районе школьников не переведут на удаленку из-за обстрелов

Школьники приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа с октября учатся дистанционно. Фото: "КП" Архив

Жительница Ракитянского районо спросила губернатора, не станет ли обстрел соседней Красной Яруги, который произошел 18 декабря, поводом для перевода на удаленку учеников Ракитянского района.

Вячеслав Гладков заявил, что территорию Краснояружского района со стороны Украины обстреливают практически ежедневно, а Ракитянский район пока остается на очном обучении.

- Если будем видеть жесткую угрозу того, что дети рискуют попасть под обстрел со стороны Украины, то, конечно, будем принимать решение. На сегодняшний день такого решения не принято, - ответил глава региона.

Школьники приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа с октября учатся дистанционно. Гладков выразил надежду, что, хотя бы дети Ракитянского, Прохоровского районов, а также Старооскольского и Губкинского округов продолжат и дальше заниматься очно.