В Белгородской области пока не планируют вводить масочный режим

Обязательное ношение масок действует только на территории учреждений здравоохраннения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира 19 декабря губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что в Белгородской области вернули обязательное ношение масок в общественных местах. С вопросом обратилась белгородка, она сказала, что неизвестные в белгородских организациях от имени губернатора пытаются провести проверки соблюдения масочного режима сотрудниками.

Глава региона в прямом эфире позвонил руководителю управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елене Оглезневой. Она подтвердила информацию о том, что нашей области в связи с эпидемией гриппа не вводилось ношение масок в. А такое требование распространяется только на медучреждения, но там оно и не отменялось со времен ковида.

- Режим ношения масок у нас не введен, он есть только в учреждениях здравоохранения. В остальных мы рекомендуем, но это не обязательно. А на работе все зависит от решения работодателя. Надеюсь, у нас не дойдет до обязательного ношения, - сказал губернатор.

По поводу непонятных проверок Вячеслав Гладков посоветовал сразу же писать заявление в прокуратуру – ношение масок в регионе имеет лишь рекомендательный характер.