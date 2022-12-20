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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:46

В Белгородской области пока не планируют вводить масочный режим

Требование носить маску распространяется только на медицинские учреждения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Обязательное ношение масок действует только на территории учреждений здравоохраннения.

Обязательное ношение масок действует только на территории учреждений здравоохраннения.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира 19 декабря губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что в Белгородской области вернули обязательное ношение масок в общественных местах. С вопросом обратилась белгородка, она сказала, что неизвестные в белгородских организациях от имени губернатора пытаются провести проверки соблюдения масочного режима сотрудниками.

Глава региона в прямом эфире позвонил руководителю управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елене Оглезневой. Она подтвердила информацию о том, что нашей области в связи с эпидемией гриппа не вводилось ношение масок в. А такое требование распространяется только на медучреждения, но там оно и не отменялось со времен ковида.

- Режим ношения масок у нас не введен, он есть только в учреждениях здравоохранения. В остальных мы рекомендуем, но это не обязательно. А на работе все зависит от решения работодателя. Надеюсь, у нас не дойдет до обязательного ношения, - сказал губернатор.

По поводу непонятных проверок Вячеслав Гладков посоветовал сразу же писать заявление в прокуратуру – ношение масок в регионе имеет лишь рекомендательный характер.