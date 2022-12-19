Более 390 белгородских студентов заняли рабочие места мобилизованных

С начала частичной мобилизации в регионе ведётся работа по заполнению вакансий, образовавшихся на предприятиях вследствие призыва сотрудников. По запросам работодателей и органов власти Министерство образования Белгородской области совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки региона распределяет списки вакансий по профильным техникумам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате такой работы трудоустроены 397 студентов. Все они работают по выбранной профессии: слесари, трактористы, лаборанты, животноводы. Так, студентами шебекинских техникумов заполнена 41 вакансия на промышленных предприятиях горокруга, аграрные техникумы области направили 153 студента на предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Закрепление студентов на рабочих местах во время обучения – стандартный для Белгородской области механизм. При этом важно как заполнение существующих вакансий, стабильное кадровое обеспечение предприятий, так и приобретение молодёжью опыта реального производства.