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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:40

С 28 декабря белгородцы смогут подать заявку на единое пособие на Госуслугах

Его размер может составлять от 50 до 100 процентов от регионального прожиточного минимума
Алексей СЕРГУНИН

Единое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребёнка и до достижения им трёх лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Об этом информирует телеграм-канала правительства Белгородской области.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. Учитываются зарплата, пенсия, стипендия, прибыль от бизнеса и продажи имущества, авторские вознаграждения.

Предварительное заявление можно заполнить при наличии подтверждённой учётной записи на Госуслугах. Электронную форму заявки откроют 28 декабря, но заявления будут передаваться в ведомство после 1 января 2023 года. С 9 января 2023 года его можно подать лично в клиентских службах Социального фонда и МФЦ.