С 28 декабря белгородцы смогут подать заявку на единое пособие на Госуслугах

Единое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребёнка и до достижения им трёх лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Об этом информирует телеграм-канала правительства Белгородской области.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. Учитываются зарплата, пенсия, стипендия, прибыль от бизнеса и продажи имущества, авторские вознаграждения.

Предварительное заявление можно заполнить при наличии подтверждённой учётной записи на Госуслугах. Электронную форму заявки откроют 28 декабря, но заявления будут передаваться в ведомство после 1 января 2023 года. С 9 января 2023 года его можно подать лично в клиентских службах Социального фонда и МФЦ.