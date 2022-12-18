Количество раненых при обстреле Белгорода 18 декабря увеличилось до 8 человек

Так выглядит один из цехов птицефобрики, где погиб человек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил подробности по пострадавшим в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 18 декабря.

По-прежнему сообщается об одном погибшем. Мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова, он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

- Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение, - сообщил глава Белгородской области в соцсети.

В Белгородском районе на птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. Именно здесь один человек погиб и один пострадал.