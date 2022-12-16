«Курьер»-аферист забрал у доверчивых белгородцев 740 тысяч рублей

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Белгороду, задержан еще один «курьер», помогавший мошенникам похищать деньги у пенсионеров. В совершении преступления подозревается 35-летний житель областного центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, нелегальный заработок он нашел в одной из социальных сетей. Потенциальных жертв обзванивали его подельники, а в обязанности белгородца входило забирать деньги у доверчивых пенсионеров.

Схема преступления до боли привычная. Пенсионерам поступали звонки от якобы родственников, которые попали в аварию или спровоцировали ДТП. Затем в разговор включался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он предлагал напуганным пожилым людям помочь близким избежать уголовной ответственности и передать необходимую сумму денег.

В итоге доверчивые белгородцы отдавали свои сбережения. Сам же «курьер» оставлял себе минимальный процент от суммы, а остальные деньги переводил на указанный «работодателями» счет. Фигуранту удалось обмануть четверых белгородцев и похитить в общей сложности 740 тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции призывают граждан не соглашаться на предложения сомнительного заработка. За участие в мошеннической схеме предусмотрена уголовная ответственность.