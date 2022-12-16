17 декабря в Белгородской области потеплеет до +7 градусов

Ночью временами осадки, в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 17 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью временами осадки, в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем временами дожди. Местами туман. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до-5 градусов, днем от +2 до +7 градусов. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от +5 до +7 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.