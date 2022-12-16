Белгородец сломал сожительнице челюсть и чуть было не зарезал ее

В ходе второго инцидента подозреваемый ранил возлюбленную ножом в шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о домашнем насилии в ОМВД России по Белгородскому району обратилась 44-летняя женщина. В ходе проверки полицейские установили, что сожитель неоднократно причинял ей телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, конфликты у пары происходили из-за ревности. Во время одного из них 45-летний злоумышленник сломал женщине челюсть. В ходе второго инцидента подозреваемый ранил возлюбленную ножом в шею, а также угрожал физической расправой.

В соответствии с ч. 1 ст.112, п. «в» ч.2 ст. 115 и ч. 1 ст.119 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; умышленное причинение средней легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия и угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.