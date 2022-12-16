В Белгородской области в столкновении «Рено» и «Лады» умер 61-летний мужчина

По предварительным данным, вчера, 15 декабря, около 12:25 61-летний водитель, управляя автомобилем «Лада XRAY», двигался в районе дома № 75 по ул. Бондаренко села Погромец. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Он наехал на стоящий «Рено Логан» в присутствии 57-летнего водителя, после чего врезался в здание. В результате ДТП водитель «Лады» скончался, водитель «Рено» получил телесные повреждения. Возможной причиной наезда могло послужить резкое ухудшение здоровья. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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