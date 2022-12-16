Белгородская пенсионерка сутки провела в лесу

В дежурную часть ОМВД России по Ракитянскому району Белгородской области обратились родственники 68-летней жительницы посёлка Пролетарский, которая страдает потерей памяти. Они сообщили, что в дневное время 10 декабря пожилая женщина ушла из дома и не вернулась, а самостоятельные поиски не принесли результатов. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив местных жителей, сотрудники полиции выяснили, что она самостоятельно вышла за пределы населённого пункта. На одной из тропинок, ведущей в лесной массив, им удалось обнаружить следы от её обуви.

В районе урочища Становое на расстоянии около шести километров от дома пропавшей участковый майор полиции Владимир Медведев и инспектор штаба капитан внутренней службы Александр Туркин обнаружили под деревом потерявшуюся женщину, которая сутки провела в лесу. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь и на руках вынесли находившуюся в беспомощном состоянии пенсионерку к внедорожнику, который для транспортировки предоставил местный житель.

Найденная гражданка в настоящее время находится в больнице. Её состояние оценивается как стабильное. Дочь спасённой искренне поблагодарила полицейских, отметив их профессионализм, слаженные действия и неравнодушное отношение к людям.