Белгородец случайно убил друга во время охоты

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В ходе следствия установлено, что 34-летний обвиняемый и 44-летний потерпевший, с которым они были друзбями, находились на территории одного из охотничьих угодий Вейделевского района. Каждый имел при себе охотничье оружие. Обвиняемый, не проверив постановку карабина на предохранитель, двигался по пересеченной местности. Перед ним шел потерпевший. По ходу движения мужчина нажал случайно на спусковой крючок, и произошел выстрел в двигавшегося впереди товарища. В результате полученного со спины огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие проводит комплекс действий и судебных экспертиз для всестороннего расследования уголовного дела.