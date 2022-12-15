В Белгородской области готовятся к проведению эксперимента по онлайн-торговле лекарствами

Заявки на подключение к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения подали уже более 120 коммерческих аптечных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. При этом ранее к системе уже были подключены все бюджетные аптеки региона, которые выдают лекарства по льготным рецептам. Аптечным организациям, которые изъявили желание участвовать в эксперименте, также предстоит доработать аптечные информационные системы и пройти интеграцию с платформой электронных рецептов.

Напомним, что в рамках эксперимента в Белгородской области планируется запустить онлайн-торговлю и доставку рецептурных лекарственных препаратов. Инфраструктурно регион полностью готов к пилоту: цифровые сервисы здравоохранения обеспечивают выписку электронных рецептов во всех государственных поликлиниках, отлажены механизмы бронирования и доставки препаратов. Также изучаются и всесторонне прорабатываются вопросы операционного взаимодействия, в том числе в части организации вручения заказа клиенту, валидации рецепта на последней миле, интеграции системы электронных рецептов с ис-маркировкой.

Онлайн-торговля повысит доступность препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных пациентов, больных с хроническими заболеваниями, родителей детей с различными заболеваниями и многих других.