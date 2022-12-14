15 декабря в Белгородской области похолодает до -13 градусов

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. В Белгороде ночью 8-10 градусов ниже, днем от -2 до -4 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу. В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.

Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения.

Также сотрудники МЧС России рекомендуют водителям быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.