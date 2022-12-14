С 15 декабря на Белгородчине откроются свыше 160 елочных базаров

Первыми живые новогодние деревья начнут продавать базары в Алексеевском, Новооскольском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Корочанском, Чернянском районах. 17 декабря ёлочные базары заработают в Белгороде, Старом Осколе, Вейделевском и Красногвардейском районах, затем к продаже ёлок и сосен присоединятся остальные муниципалитеты региона.

Деревья планируют привезти из Воронежской, Брянской, Смоленской, Челябинской, Ярославской, Свердловской областей. В ассортименте будут также ёлки и сосны и из местных питомников.

Средняя цена за один метр хвойного дерева остаётся на уровне прошлого года – от 450 рублей.

Информация об адресах нестационарных торговых объектов, предназначенных для организации ёлочных базаров в 2022 году, а также карта ёлочных базаров размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

Кроме того, продажа будет организована на территории нескольких лесничеств и в лесопожарном центре Белгородской области:

– Лесопожарный центр (п. Маслова Пристань, улица Лесная, 16);

– Белгородское лесничество (ул. Николая Чумичова, 88);

– Алексеевский лесхоз (г. Алексеева, Острогожский пер., 2).

В продаже лесничеств появится около 500 кустов с закрытой корневой системой: ель голубая, ель колючая. Также в ассортименте – 1000 кустов можжевельника с ЗКС.