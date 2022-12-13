Жители региона попросили провести учения на случай ЧС для жильцов многоэтажек в Белгороде

Гладков: Учения проводятся, но в разных форматах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира к губернатору обратился житель Белгородской области с просьбой провести для жильцов многоквартирных домов учения на случай ЧС. Белгородец отметил, что подобные учения уже прошли в Волоконовском районе. И неплохо бы организовать их в областном центре, чтобы проверить, насколько готовы люди и сами укрытия к чрезвычайным ситуациям.

Вячеславу Гладкову понравилась инициатива. Он поручил заняться этим вопросом врио мэра Валентина Демидова.

- Учения проводятся, но в разных форматах. Сигнал оповещения отрабатывается. Посмотрим обязательно, что сделано в Волоконовском районе. Если сделано хорошо, будем эту практику тиражировать, — сказал глава региона.