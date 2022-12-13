В Белгородских школах и детсадах со следующей недели начнутся новогодние утренники

В образовательные учреждения региона уже начали развозить сладкие подарки. Фото: скриншот видео

Губернатор Белгородской области рассказал, что в школах и детских садах региона со следующей недели начнутся новогодние утренники. В 9 приграничных районах – Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также Белгороде и Яковлевском городском округе – детские праздники будут не массовыми, а в масштабе класса или группы в соответствии с согласованными графиками.

- Главная задача – устроить детям настоящий праздник, обеспечив их безопасность. В образовательные учреждения региона уже начали развозить сладкие подарки. На каждого ребенка приходится до двух килограммов сладостей, которые вручат на новогоднем утреннике, - сказал глава региона.

Вячеслав Гладков также отметил, что для детсадовцев сладости закупили за счет муниципального бюджета, для школьников начальных классов — за областные средства. Всего в регионе 150 тысяч детей получат бесплатные подарки к Новому году.