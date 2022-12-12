Семь медалей завоевали белгородские каратисты на всероссийских соревнованиях

В активе белгородских спортсменов семь наград, три из которых – золотые. Фото из архива Максима ЛЫЧЕВА.

В спортивном комплексе «Юность» финишировали всероссийские соревнования «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.» по каратэ.

В активе белгородских спортсменов семь наград, три из которых – золотые. Первые места заняли – Артем Шморгун (10-11 лет, до 30 кг), Виктория Дедович (10-11 лет, свыше 36 кг) и Екатерина Махорина (12-13 лет, до 42 кг).

Вторыми финишировали – Максим Терзинов (10-11 лет, до 34 кг) и Кристина Сподобец (18+, до 68 кг). Бронзу завоевали – Кирилл Щипунов (12-13 лет, до 40 кг) и Антонина Сафонова (12-13 лет, до 42 кг).

Отметим, что Шморгун, Терзинов, Дедович и Махорина тренируются в спортклубе «Нами» под руководством Алексея Юргулевича. Щипунов и Сафонова являются воспитанниками Максима Лычева из белгородского ДЮСШ № 4. Сподобец тренируется у Николая Дубины в спортклубе «Сакура».