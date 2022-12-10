В Белгородской области для людей с ОВЗ есть 318 вакансий

Больше всего вакансий – 28,8% - предлагают белгородским соискателям с ограниченными возможностями здоровья предприятия сельскохозяйственной сферы. 11,3% - учреждения образования, 10,8% - финансовые и страховые организации, 10,4% - обрабатывающие предприятия, 10,2% - в сфере оптовой и розничной торговли, 9,5% - структуры, занимающиеся транспортировкой и хранением, 3,7% - организации, действующие в сфере энергообеспечения.

В Белгородской области уделяется особое внимание трудоустройству лиц с ОВЗ. В рамках этой работы разработан специальный комплекс мер. В их числе сопровождение при поиске работы; создание оборудованных мест; выделение грантов на открытие собственного дела; содействие в получении новых профессиональных навыков и знаний и ряд других. Благодаря этим мерам, по сравнению с прошлым годом работу удалось найти 80% соискателям.