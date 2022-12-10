50 белгородцев в декабре получат именные поздравления от Владимира Путина

В декабре трое жителей Белгородской области отметят вековые юбилеи и получат именные поздравления от главы государства – одна жительница областного центра, одна уроженка Шебекинского района и мужчина из Старого Оскола. Свой 90-летний юбилей отпразднуют 13 белгородцев, 95-летний – 34 жителя Белгородской области.

Напомним, начиная с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения.