Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 9:51

50 белгородцев в декабре получат именные поздравления от Владимира Путина

В течение года президент России поздравил уже 1495 юбиляров региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В декабре трое жителей Белгородской области отметят вековые юбилеи и получат именные поздравления от главы государства – одна жительница областного центра, одна уроженка Шебекинского района и мужчина из Старого Оскола. Свой 90-летний юбилей отпразднуют 13 белгородцев, 95-летний – 34 жителя Белгородской области.

Напомним, начиная с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения.