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НовостиОбщество9 декабря 2022 20:53

В интернете появилась карта укрытий Белгорода

Ее разместили на портале «Народной экспертизы»
Алексей СЕРГУНИН
Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится.

Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Но обновлённой карте укрытий на региональном портале «Народная экспертиза» указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных учреждений, хозсубъектов, где можно переждать опасность. Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что с помощью портала «Народная экспертиза» любой житель может принимать активное участие в развитии региона: оставить жалобу, обращение или идею по улучшению городской инфраструктуры. Портал позволяет быстро, без лишних бумаг и «походов» в органы власти разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением её устранения или конкретным сроком выполнения работ. Если проблема не решена должным образом, заявивший о ней может опровергнуть ответ и одним кликом направить сообщение на доработку.

Карта расположена здесь.