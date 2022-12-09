В интернете появилась карта укрытий Белгорода

Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Но обновлённой карте укрытий на региональном портале «Народная экспертиза» указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных учреждений, хозсубъектов, где можно переждать опасность. Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжится. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что с помощью портала «Народная экспертиза» любой житель может принимать активное участие в развитии региона: оставить жалобу, обращение или идею по улучшению городской инфраструктуры. Портал позволяет быстро, без лишних бумаг и «походов» в органы власти разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением её устранения или конкретным сроком выполнения работ. Если проблема не решена должным образом, заявивший о ней может опровергнуть ответ и одним кликом направить сообщение на доработку.

Карта расположена здесь.