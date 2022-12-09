43 белгородца заболели ковидом 8 декабря

Число госпитализированных растет пятый день кряду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 43 человека заболели, а выздоровели – 47.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 113 пациентов, выздоровели – 161 445, умерли – 2 323. Сейчас из 114 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных растет пятый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 7 декабря в нашем регионе заболели 48 человек, а выздоровели – 59. А 6 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 67 к 54.