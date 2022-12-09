На дорогах Белгородской области пострадали трое детей, включая 5-месячного младенца

По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 14:00 на 4 км автодороги «Незнамово – Озерки – Архангельское – Потудань - Роговатое» 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», ехала со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дама не справилась с управлением и слетела с дороги. В результате ДТП водитель и двое ее несовершеннолетних пассажиров - одному шесть лет, другому пять месяцев - получили телесные повреждения.

Вчера же, около 18:40 в Старом Осколе на пересечении ул. Рождественская - ул. Владимирская 39-летняя женщина, управляя «Шевроле Авео», при выезде со второстепенной на главную дорогу не предоставила преимущество «Тойоте Аурис» под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП 11-летняя пассажирка «Шевроле» получила телесные повреждения.