Глава Борисовского района Белгородской области Николай Давыдов ушел в отставку

Решение о прекращении полномочий Николая Давыдова, в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию, приняли сегодня, 9 декабря, местные депутаты на 59 заседании Муниципального совета Борисовского района третьего созыва. Николай Иванович руководил администрацией района 19 лет. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области Николаю Давыдову вручена Почетная грамота губернатора Белгородской области.

- Наверное, нет сегодня в районе такого человека, который знает историю борисовской земли лучше, чем он. И его рассказами просто заслушиваешься. Искренне надеюсь, что Николай Иванович всё-таки примет предложение продолжить работу в регионе, - отметила заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.

Первый зам Николая Давыдова Владимир Переверзев будет временно руководить муниципалитетом до вступления в должность главы по результатам конкурса, который назначен на 10 февраля 2023 года.