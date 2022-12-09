Под Белгородом полицейские задержали дальнобойщика с поддельными водительскими правами

Документ изготовлен не производством АО «Гознак», а на струйном принтере с имитацией средств защиты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В поселке Северный Белгородского района участковый уполномоченный совместно с автоинспектором остановили автомобиль «МАН» под управлением 61-летнего жителя Тверской области. Дальнобойщик не выполнил требование дорожного знака, запрещающего движение грузового транспорта. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Впоследствии эксперты установили, что оно является поддельным. Выяснилось, что документ изготовлен не производством АО «Гознак», а на струйном принтере с имитацией средств защиты.

По предварительным данным, ранее мужчина был лишен права управления, поэтому приобрел поддельное водительское удостоверение. В соответствии с ч.3 ст.327 УК РФ (Использование заведомо поддельного документа) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до одного года.

Кроме того, в отношении водителя также составлен административный материал по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Санкции предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.