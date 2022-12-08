9 декабря в Белгородской области потеплеет до +2 градусов

По данным белгородских синоптиков, 9 декабря будет облачно. Ночью осадки в виде снега, мокрого снега. Утром и днем осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. Утром и днем местами гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью от – 1 до -6 градусов, днем от - 3 до +2 градусов. В Белгороде обещают ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем около 0.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям и гостям региона отапливать своё жилье, соблюдая правила пожарной безопасности. Выходя на улицу, будьте предельно внимательными и осторожными при передвижении.

Пешеходам следует выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш тоже, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Нельзя забывать о том, что при гололедице резко повышается вероятность заноса автомобиля, а его тормозной путь может быть непредсказуемо увеличен. В связи с этим, автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров.