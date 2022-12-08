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НовостиНедвижимость8 декабря 2022 14:48

Белгородские дороги регионального значения очищают 260 единиц техники

8 декабря на Белгородчине идет снег
Алексей СЕРГУНИН
Сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку.

Сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Работы по ликвидации зимней скользкости ведутся на всей дорожной сети – это более 6,3 тысячи км. Спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать работу в режиме реального времени и в случае необходимости вносить коррективы в производственный процесс. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку, формировать прогноз метеоусловий и оперативно передавать их всем заинтересованным службам и муниципалитетам области.

За работой метеостанций и спецтехники в онлайн-режиме следят специалисты диспетчерского центра Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области, который располагается в Центре обработки вызовов 112. При необходимости диспетчер даёт указание подрядной организации об устранении проблем.

Министерство автомобильных дорог и транспорта просит водителей - выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, пешеходов - быть внимательными.