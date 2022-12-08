Белгородец похитил перфоратор у потенциального работодателя

Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о хищении перфоратора обратился 55-летний мужчина. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, молодой человек знал, что у потерпевшего есть строительная бригада и пришел к нему с целью трудоустройства. Мужчина пообещал подозреваемому, что весной возьмет его на работу. Уходя, злоумышленник попросил предоставить ему во временное пользование перфоратор. Получив инструмент, он впоследствии сдал его в ломбард, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 160 УК РФ(Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.