В новогодние праздники из Белгорода в Москву запустят дополнительные поезда

30 декабря из областного центра в столицу отправится поезд 206В Белгород – Москва. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

25, 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января назначен дополнительный поезд 218В Белгород – Москва (через Калугу). Со станции областного центра состав отправляется в 14:55, прибывает на Киевский вокзал Москвы в 05:07. Общее время в пути – 14 ч 12 мин. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

30 декабря из областного центра в столицу отправится поезд 206В Белгород – Москва. Время отправки - 06:44, прибытие на Павелецкий вокзал Москвы – в 19:43. Общее время в пути – 12 ч 59 мин.

7 января назначен поезд 206В Белгород – Москва. Из областного центра состав отправляется в 20:20, прибывает на Павелецкий вокзал Москвы в 09:24. Общее время в пути – 13 ч 4 мин.

27, 28, 29 декабря, 7 и 8 января будет курсировать поезд 528В Белгород – Москва (через Старый Оскол). Со станции Белгород состав отправляется в 14:25, на Павелецкий вокзал Москвы прибывает в 06:08. Общее время в пути – 15 ч 43 мин.

Ознакомиться с расписанием движения поездов, а также приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», или в железнодорожных билетных кассах.