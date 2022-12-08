Модель управления качеством медицинской деятельности в Белгородской области признана лучшей в стране

Награду получил министр здравоохранения области Андрей Иконников (слева). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Это мероприятие ежегодно собирает на одной площадке первых лиц системы отечественного здравоохранения и руководителей медицинских учреждений для высокопрофессионального обмена мнениями и обсуждения вопросов совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В текущем году Министерство здравоохранения Белгородской области признано победителем в номинации «Успешное построение модели управления качеством в субъекте РФ» премии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Награду получил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Здесь же состоялось награждение победителей всероссийского конкурса врачей и всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Среди получивших награды победителей – три медицинских работника, представлявших Белгородскую область. Это врач общей практики Чернянской ЦРБ им. П. В. Гапотченко Наталья Мандрощенко, врач функциональной диагностики Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Дмитрий Перуцкий и старшая медицинская сестра кардиоцентра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Елена Пальчук.