В Белгородской области в столкновении «Рено», «Хендая» и «Шкоды» пострадали два человека

Все три машины слетели в кювет. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 7 декабря, около 9:50 в поселке Борисовка на ул. Республиканской 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», пыталась обогнать ехавшую впереди «Шкоду Рапид» под управлением 42-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Водитель «Хендая» не убедилась в безопасности маневра и при перестроении столкнулась с осуществлявшим её обгон «Рено Сандеро» под управлением 34-летней женщины. В итоге все три машины слетели в кювет. В результате ДТП водитель «Рено» и 27-летняя пассажирка «Шкоды» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области автоледи на «Хюндае» спровоцировала столкновение с «Фордом».